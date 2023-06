Zlatan Ibrahimovic está de saída do AC Milan, informou o clube.



«Amanhã [domingo] à noite, depois do último jogo da época, o AC Milan irá despedir-se de Zlatan Ibrahimovic com uma breve cerminónia», referiu o clube, deixando um agradecimento ao avançado pelos «maravilhosos momentos juntos».

Ibrahimovic, de 41 anos, chegou ao AC Milan em 2019, e na última época, praticamente não jogou. O internacional sueco participou em três jogos (apenas um como titular) devido a lesões. Ainda assim, entrou para a história ao tornar-se no jogador mais velho de sempre a marcar na Serie (aconteceu frente à Udinese).



Lembre-se que Ibra manifestou, numa entrevista recente, vontade de continuar a jogar e abordou o interesse do Monza.

Além do AC Milan, o carismático avançado jogou no Malmo, no Ajax, na Juventus, no Inter, no Barcelona e no LA Galaxy. A despedida de Ibra de San Siro vai ser na receção ao Hellas Verona, às 20h00, deste domingo.