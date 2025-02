Noah Okafor deixa o Milan de Sérgio Conceição e ruma ao Nápoles por empréstimo, anunciaram esta segunda-feira ambos os clubes italianos.

«O AC Milan anuncia que Noah Okafor foi emprestado ao SSC Napoli com opção de compra», pode ler-se no comunicado oficial do Milan.

Segundo a imprensa internacional, o empréstimo teve um custo de dois milhões de euros. A opção de compra será na ordem dos 23 milhões de euros.

Ligado ao Milan desde a temporada passada, o extremo suiço troca agora de clube na Série A. Esta temporada fez um total de 17 jogos, marcou um golo e duas assistências com a camisola do clube de Milão.