O Moreirense voltou a recorrer ao mercado brasileiro para encontrar um novo guarda-redes. Kewin Silva, dono da baliza do Mirassol, será o concorrente de Mateus Pasinato na luta pela baliza cónega.



Os minhotos ainda não oficializaram a contratação, mas Kewin já anunciou a transferência para o emblema português. «Vou fazer tudo para que as coisas corram bem no Moreirense, para que possa manter a minha carreira lá fora. Isso foi sempre um objectivo», afirmou Kewin à imprensa brasileira, dias depois da eliminação do Campeonato Paulista.



Kewin foi com o Mirassol até às meias-finais do torneio estadual e só caiu frente ao poderoso Corinthians por 1-0. O atleta esteve ligado vários anos ao Red Bull Brasil.



Pasinato e Kewin serão os guarda-redes do Moreirense para a nova temporada. Nuno Macedo saiu para o Estoril-Praia e Pedro Trigueira ainda não definiu o seu futuro.