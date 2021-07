O PSG anunciou a saída de Mitchel Bakker para o Bayer Leverkusen.



O internacional sub-21 pelos Países Baixos assinou até 2025 pelos farmacêuticos depois de duas épocas ao serviço dos parisienses.



Formado no Ajax, Bakker tanto pode jogar como lateral-esquerdo ou central e na última temporada foi utilizado em 40 jogos pelo PSG.



Apesar de ter apenas 21 anos, Bakker conta com oito títulos no currículo: uma Eridivisie, uma Taça dos Países Baixos, um título de campeão da II divisão dos Países Baixos, um campeonato francês, uma Supertaça de França, uma Supertaça francesa e duas Taças de França.