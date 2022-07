Wayne Rooney é o novo treinador do DC United, informou o clube norte-americano.



O técnico de 36 anos regressa assim à MLS para orientar o clube que representou entre 2018 e 2019. Durante o período em que jogou no DC United, o antigo internacional inglês marcou 23 golos e fez 15 assistências em 48 jogos.



Esta será, de resto, a segunda experiência de Rooney como treinador principal depois de duas temporadas no Derby County.

A duração do vínculo entre o inglês e a formação de Washington DC não foi revelado.