Paulo Fonseca rejeitou a proposta que tinha para assumir o comando do Atlanta United, apurou o Maisfutebol. O português negociou durante dias e chegou a fazer uma reunião presencial com os dirigentes do emblema dos Estados Unidos, quando lhe foi oferecido um contrato válido por três temporadas e meia, mas não houve acordo.

Apesar de honrado com o projeto aliciante na MLS (Major League Soccer) e dos altos valores envolvidos na negociação, o antigo treinador de Paços de Ferreira, FC Porto, Sp. Braga, Shakhtar Donetsk e Roma preferiu seguir em busca de um novo clube na Europa, preferencialmente numa grande liga.

Aos 48 anos, Paulo Fonseca, recorde-se, deixou o futebol italiano no término da época passada e poucas semanas depois viu cair, à última hora, o acordo verbal que tinha com o Tottenham, que, no fim, optou por Nuno Espírito Santo, ex-Wolverhampton.