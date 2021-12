O Vancouver Whitecaps informaram que não vão exercer a opção de compra que detinham sobre Bruno Gaspar junto do Sporting.



Ainda assim, o emblema canadiano da MLS acrescenta que vai continuar «discussões com o jogador e com o clube de origem», conforme se pode ler no seu site oficial.



O lateral-direito, de 28 anos, chegou a Alvalade proveniente da Fiorentina. Depois de ter cumprido 30 jogos na temporada de estreia de leão ao peito, Bruno Gaspar ficou sem espaço no plantel e foi cedido em duas épocas consecutivas a Olympiakos e aos Whitecaps.



Bruno Gaspar marcou um golo e fez uma assistência em 18 jogos pelo clube do Canadá.