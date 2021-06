O Santa Clara oficializou nesta sexta-feira a contratação de Mohamed Bouldini, jogador de 25 anos que terminou contrato com a Académica.

O avançado marroquino assinou um vínculo válido para as próximas três temporadas com a equipa açoriana e vai assim estrear-se na Liga.



Bouldini chegou a Portugal em 2018 para representar a Oliveirense, durante duas temporadas. Na presente época, destacou-se com a camisola da Académica, marcando 13 golos na II Liga (segundo melhor marcador atrás de Cassiano do Vizela) e mais um golo na Taça de Portugal, num total de 31 jogos.

O plantel do Santa Clara para a época 2021/22 continua a compôr-se, contando já com Marco Pereira, Pierre Sagna, Anderson Carvalho, Diogo Motty e, agora, Bouldini.