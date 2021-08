O Santa Clara anunciou nesta terça-feira a contratação de Mohammad Mohebi. O extremo iraniano de 22 anos chega aos açorianos com contrato válido por três épocas.

O clube insular anunciou ainda que Shahryiar Moghanlou, jogador que integrava o plantel, seguiu para o Sepahan «para facilitar o negócio».

Mohebi jogou durante as últimas duas temporadas no Sepahan, com participações na Liga dos Campeões Asiática no currículo. Foi ainda chamado à seleção do Irão. Chega agora para a vaga deixada por Carlos Júnior, que saiu do Santa Clara para o Médio Oriente.

Na calha para reforçar o Santa Clara está ainda o ponta de lança brasileiro Luiz Phellype, do Sporting.