O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, confirmou a contratação de Pelé. No entanto, o líder do emblema verde e branco adiantou detalhes do acordo com o Mónaco.



«O negócio está feito, falta assinar contrato. Só não assinou porque estamos aqui na Turquia . Quem é? É o Pelé, não é o segredo. Já conhece os cantos da casa, é da nossa família e quis regressar. Espero que seja novamente feliz aqui e que volte a jogar o que sabe. Poderá ser muito importante para nós», disse em entrevista à Sport TV, feita no estádio do Besiktas.



Lembre-se que o médio de 28 anos esteve nos Arcos na época 2017/18,



Os vilacondenses defrontam esta noite o emblema turco numa partida da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa e pode seguir o jogo ao minuto aqui.