O defesa brasileiro Carlos Henrique está prestes a tornar-se reforço do Moreirense e deve assinar contrato válido por quatro épocas e meia, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

Carlos Henrique, também conhecido por Carlão, tem 20 anos e deve chegar ainda nesta terça-feira a Portugal para cumprir as necessárias formalidades e finalizar a mudança para Moreira de Cónegos.

O jovem central jogou no último ano e meio, desde o verão de 2022, no Ibrachina FC, do Brasil. Antes, também passou pelas equipas jovens do CA Votuporanguense, da Portuguesa e do Ituano.

O Moreirense, treinado por Rui Borges, é o atual 6.º classificado da I Liga portuguesa, com 32 pontos.

