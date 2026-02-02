Kevyn Monteiro é reforço do Moreirense cedido, até ao final da temporada, pelo Bragantino, da Série A do Brasil.

O jovem defesa-central, de 20 anos, completou a formação no clube de São Paulo, pelo qual se estreou como profissional este ano, na goleada por 5-0 frente ao Botafogo-SP, para o Paulistão.

O plantel do Moreirense tinha uma vaga no eixo defensivo, aberta pela saída de Marcelo para a União de Leiria, que fica agora colmatada.

Depois de Leandro Santos (ex-Benfica) e Nile John (ex-Feirense), Kevyn Monteiro torna-se no terceiro reforço de inverno para Vasco Botelho da Costa.

