O avançado Jeremy Antonisse é reforço do Moreirense para as próximas quatro épocas, informou o emblema de Moreira de Cónegos, que disputa a I Liga, nesta sexta-feira.

Antonisse, de 21 anos, chega do PSV Eindhoven – clube pelo qual já tinha jogado na equipa secundária em 2023/24 – assinou contrato por quatro temporadas, ou seja, até 2027.

«O Moreirense Futebol - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Jeremy Antonisse tendo este rubricado um contrato válido por quatro temporadas com o nosso clube. Antonisse é um jovem extremo de 21 anos e chega a Moreira de Cónegos proveniente do PSV dos Países Baixos, clube em que realizou toda a formação chegando a alinhar na equipa sénior deste clube», refere o Moreirense, em nota oficial.