O Moreirense contratou Dinis Pinto ao Sp. Braga, informou o clube.



O defesa, de 22 anos, deixou o clube onde estava desde 2019 e assinou por três épocas com os cónegos.



O lateral-direito começou a jogar na escola de futebol Hernâni Gonçalves, passou por Paços de Ferreira e Penafiel antes de se fixar no Lusitânia de Lourosa.Dinis Pinto despertou a atenção do Sp. Braga que o recrutou - despede-se com dois jogos na equipa principal e 48 na formação secundária.