O avançado hondurenho Rubilio Castillo vai jogar no Motagua, clube do país natal, por empréstimo do Tondela, até 31 de dezembro de 2020, confirmou esta quinta-feira o clube beirão.

O Maisfutebol já tinha dado conta da cedência do jogador de 28 anos, que tinha praticamente tudo certo com o Deportivo Táchira, emblema da Venezuela. Contudo, o destino acaba por ser o regresso às Honduras, a um clube que Rubilio já tinha representado.

LEIA MAIS: todas as notícias do Tondela

Fonte oficial do Tondela confirmou, ao nosso jornal, que o acordo com o clube venezuelano acabou por não concretizar-se, principalmente pelas burocracias no acordo entre Rubilio e o Táchira, tendo avançado a cedência ao Motagua.

Com contrato até 2022 com o Tondela, Rubilio fez três jogos na primeira metade da presente época ao serviço do plantel orientado por Natxo González.

MERCADO: tudo o que se passa no mundo das transferências