A época desportiva 2020/2021 está a caminhar para a reta final em Portugal e, se as principais provas internas estão a terminar, também os contratos de várias dezenas de jogadores encerram no verão.

De Sporting a FC Porto, passando por Benfica, Sp. Braga, Vitória de Guimarães ou Farense, há vários nomes sonantes com experiência e protagonismo no futebol português que estão prestes a ficar livres dentro de dois a três meses.

De Moussa Marega a Nico Gaitán, confira, na galeria associada, dez nomes apetecíveis que estão com contrato prestes a expirar.

Veja também, no estrangeiro, dez das maiores estrelas do futebol atual que estão com vínculo a terminar: de Lionel Messi a Wijnaldum.