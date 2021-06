Caiu o negócio entre Nacional e Palmeiras pelo defesa Pedrão.

O jovem jogador estava emprestado pelo clube brasileiro aos madeirenses, tendo o Nacional uma opção de compra a rondar os 600 mil euros. O clube que vai disputar a II Liga na próxima época anunciou a continuidade do defesa, que tinha novo acordo com o clube até 2024, mas tudo indica que o acordo não foi concretizado.

Quem o diz é a imprensa brasileira, que garante ainda que, com o aval do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, o defesa central vai regressar ao Brasil e integrar o plantel do «verdão».

Em Portugal por apenas uma temporada, Pedrão chegou com estatuto de titular, começando 30 das 34 partidas do Nacional na Liga no onze inicial. No final da época, os madeirenses foram despromovidos à II Liga, uma época depois de voltarem ao principal escalão do futebol português.