Isaac Tomich reforçou o Nacional, por empréstimo do Atlético Mineiro, até ao fim da temporada, anunciou o clube português esta segunda-feira.

«Isaac integrou já a final do Torneio Madeira Autonomia, que culminou na conquista do troféu pelo conjunto alvi-negro», referiu o clube da Liga, depois de vencer o Marítimo na final do torneio particular.

Formado no Atlético Mineiro, o avançado de 20 anos estreou-se a sénior com a camisola do clube brasileiro. Na temporada passada fez um total de três jogos pela equipa principal. Pelos sub-20 foi utilizado 25 vezes, tendo marcado 19 golos. Em 2024 somou duas aparições na equipa A.

O Nacional, recém-promovido à Liga, joga contra o AVS no sábado, às 15h30, na primeira jornada do campeonato português.