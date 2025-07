Igor Liziero e Witi são reforços do Nacional. Os madeirenses oficializaram, na tarde desta sexta-feira, os dois mais recentes reforços para a época 2025/26, no caso de Witi um regresso a um clube que já representou.

Liziero, brasileiro de 27 anos, é médio e chega do São Paulo, tendo assinado por três épocas. Internacional jovem pelo Brasil, Liziero fez 11 jogos e um golo pelo São Paulo em 2024, findando uma longa ligação ao clube, de mais de uma década. Recentemente, passou por empréstimo no Yverdon, da Suíça, em 2023/24, destacando-se nessa primeira aventura fora do Brasil com 29 jogos, três golos e cinco assistências.

«O CD Nacional informa que chegou hoje a acordo com o médio brasileiro Igor Liziero. Assinou um vínculo válido por três épocas desportivas e vai juntar-se aos trabalhos do plantel de futebol profissional já a partir deste sábado», refere o Nacional, em comunicado.

Já Witi, extremo internacional moçambicano de 28 anos, volta ao Nacional um ano depois da saída e de, em 2024/25, ter jogado no Al Urooba e no Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos. Witi «assinou um contrato válido por duas temporadas e vai juntar-se à equipa já este sábado, onde o grupo orientado por Tiago Margarido irá cumprir sessão bidiária no Estádio da Madeira», detalha o Nacional.

Witi completou a sua formação no Nacional, nos juniores, tendo depois realizado nove épocas seguidas na equipa principal, fazendo futebol 239 jogos e 26 golos.

