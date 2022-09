Mabrouk Rouai está de saída do Nacional para jogar no Estoril Praia, informou o clube madeirense.



Os insulares, que ainda não tinham utilizado o médio esta época, vão ter direito a uma percentagem de uma eventual transferência do jogador de 21 anos.

Rouai transferiu-se em 2018/2019 dos franceses do SC Air Bel, tendo atuado desde os escalões de formação do Nacional e na equipa principal, pela qual participou em 35 partidas e apontou dois golos.