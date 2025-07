Há mais quatro caras novas no plantel do Nacional. O guarda-redes Kevyn Vinícius, o médio Douglas Nathan e o avançado Pablo Ruan chegam do futebol brasileiro, enquanto o extremo Motez Nourani atuava na Liga turca.

Kevyn Vinícius tem 20 anos e, este ano, sofreu 17 golos nos 20 jogos que cumpriu na equipa sub-20 do Fluminense, clube onde completou a formação. O guardião comprometeu-se até 2030 com o clube madeirense.

Por sua vez, Douglas Nathan atua no meio-campo e chega proveniente da AD São Caetano. Tem 22 anos e assinou até 2028 pelo Nacional.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Já Motez Nourani, avançado tunisino de 23 anos, jogou nos turcos do Adana Demirspor nas duas últimas temporadas. Na anterior, participou em quatro jogos, sem qualquer golo no registo. O vínculo com os insulares é válido até 2028.

Quanto a Pablo Ruan, também atua no ataque, tem 22 anos e firmou contrato até 2030 com o clube português. Este ano, marcou sete golos em 19 jogos pelo Londrina, que compete na Série C brasileira.

O Nacional vai disputar a Liga em 2025/2026, depois de ter sido 14.º classificado na última edição da competição.