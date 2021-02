O Nacional oficializou a contratação de Pedro Mendes por empréstimo do Sporting, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Após meia época em Espanha ao serviço do Almería, clube pelo qual disputou dez jogos, o avançado reforça o emblema insular.



Produto da formação dos leões, Pedro Mendes estreou-se na equipa principal pela mão de Leonel Pontes e logo com um golaço em Eindhoven ante o PSV, na Liga Europa. De resto, esse foi o único golo na equipa A do Sporting.