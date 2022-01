Depois de ter estado perto de reforçar o Nacional, Levi Lumeka fez exames médicos no Santa Clara.



A transferência do futebolista de 23 anos do Troyes para os Açores está pendente da avaliação feita pelo departamento médico dos açorianos. Lembre-se que o extremo inglês tinha acordo com o emlema madeirense, mas um problema físico fez o negócio cair.



«O Nacional informa que foram canceladas as negociações tendentes à contração do jogador Levi Lumeka pelo facto de nos exames médicos realizados ao atleta em causa em causa ter sido detetado um problema fisico que motivou a reprovação à sua contratação por parte do departamento médico do clube», lê-se no comunicado do clube da II Liga.



Ainda segundo a nota, o problema físico passa por uma «deficiência da cobertura do pilar anterior do acetábulo esquerdo, com hipocobertura acetabular e marcada remodelação osteofitária da cabeça femoral, com alterações degenerativas, condropatia moderada e laceração difusa do labrum antero-superior e anterior.»



Apesar de o negócio com o Nacional ter ruído, Lumeka ainda pode regressar a Portugal - jogou no Varzim em 2019/20 - e assinar pelo Santa Clara. Tudo depende, é importante sublinhar, do resultado da avaliação médica feita ao atleta.

O Maisfutebol sabe ainda que o Santa Clara vê com bons olhos a contratação de um guarda-redes nesta janela de mercado, mas nesta fase ainda não há nada fechado com nenhum jogador.