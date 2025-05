O médio Nadiem Amiri, de 28 anos, foi dispensado da seleção da Alemanha, devido a lesão, informou a Federação Alemã de Futebol (DFB), na manhã deste sábado.

Em nota oficial, através do X, a DFB informa que Amiri deixou a concentração da seleção este sábado «devido a problemas no adutor». Não foi indicado, pelo menos até ao momento, qualquer substituto para o médio do Mainz.

Esta é a segunda baixa na seleção desde o anúncio dos convocados, na última semana.

Angelo Stiller, médio do Estugarda, não se juntou ao grupo «devido a uma lesão nos ligamentos do tornozelo que ainda não foi totalmente curada», segundo informoou a DFB, na terça-feira. Para essa vaga, o selecionador Julian Nagelsmann chamou Jonathan Burkardt, avançado do Mainz.

A Alemanha é adversária de Portugal nas meias-finais da Liga das Nações. O jogo está agendado para quarta-feira, às 20 horas, em Munique. No dia seguinte, em Estugarda, Espanha e França jogam a outra meia-final. A final está marcada para o próximo domingo, dia 8, em Munique.