Nani está de volta a Portugal e é reforço do Estrela da Amadora para a época 2024/25. A informação, avançada pela imprensa desportiva nacional ao início desta noite, foi entretanto confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

Nani, de 37 anos, tinha confirmado há cerca de duas semanas, na cerimónia de apresentação da nova SAD do Sintrense, da qual é acionista, que iria continuar a jogar e o regresso ao futebol nacional, cinco anos e meio depois da última passagem pelo Sporting, dá-se pelo emblema tricolor.

Nani assinou por uma época e, ao que o nosso jornal apurou, será oficializado pelo Estrela nas próximas horas.

O internacional português, campeão europeu de seleções em 2016, estava sem clube, depois do fim da ligação com o Adana Demirspor, da Turquia.

O Estrela é apenas o segundo clube, além do Sporting, que Nani vai representar como sénior em Portugal. No estrangeiro, jogou ainda no Manchester United, Fenerbahçe, Valência, Lazio, Orlando City, Veneza e Melbourne Victory.

É um regresso às origens para Nani, que nasceu na Amadora e começou a dar os primeiros passos no futebol no Real SC, na formação, antes de chegar ao Sporting.

Além do título europeu pela seleção, em França, Nani tem um vasto palmarés por clubes: venceu uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, quatro vezes a Premier League, quatro Supertaças inglesas, duas Taças da Liga inglesas, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências