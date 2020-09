O Tondela anunciou a contratação do lateral Naoufel Khacef, que na temporada passada esteve cedido ao Bordéus. O argelino tem 22 anos e representou a seleção do seu país nos escalões de sub- 21 e sub-23.



Khacef mostrou conhecer o projeto dos auriverdes, que descreveu como «um clube bem organizado» e que tem vindo «a evoluir todos os anos na Primeira Liga».



O mais recente reforço do Tondela já treina às ordens de Pako Ayestarán no Centro de Treinos do Luso, juntamente com os restantes quatro reforços: Salvador Agra, Pedro Trigueira, Rafael Barbosa e Jaume Grau.