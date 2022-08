Gio Simeone foi oficializado como reforço do Nápoles.



O avançado argentino vai jogar nos napolitanos por empréstimo do Hellas Verona. No entanto, o emblema do sul de Itália fica com opção de compra sobre o jogador de 27 anos - pode tornar-se obrigatória mediante a concretização de certos objetivos, lê-se no comunicado do clube gialloblu.



Filho de Diego Simeone, Gio começou a carreira no River Plate e passou ainda pelo Banfield antes de rumar a Itália. Na Serie A jogou pela Fiorentina, Génova, Cagliari e Hellas Verona.