O avançado português Nélson Oliveira é possibilidade para reforçar o ataque do Vitória de Guimarães.

O internacional português de 32 anos representa o Konyaspor, da Turquia, desde o início da época, sendo uma das hipóteses para o Vitória reforçar o ataque já neste mercado de janeiro, avançou a imprensa desportiva nacional esta segunda-feira e confirmou também o Maisfutebol.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Nélson Oliveira leva 15 jogos na liga turca esta época (quatro a titular, 11 como suplente utilizado), mais dois a titular na Taça, num total de 602 minutos entre as duas competições. Procura, ainda, o primeiro golo em 2023/24. No domingo, entrou aos 80 minutos no empate frente ao Antalyaspor (1-1).

O atacante luso jogou pela última vez em Portugal no final de 2014, no Benfica, clube onde terminou a formação, antes de passagens pelo Rio Ave, Paços de Ferreira, Deportivo (Espanha), Rennes (França), Swansea City, Nottingham Forest, Norwich e Reading (Reino Unido), AEK Atenas e PAOK Salónica (Grécia). Porém, um possível acordo não está fechado nesta altura.