O internacional sérvio Nemanja Radonjic, antigo jogador do Benfica, foi confirmado esta terça-feira como reforço do Estrela Vermelha, adversário dos encarnados na fase de liga da Liga dos Campeões.

Em comunicado, no qual dá conta do regresso de Radonjic, o Estrela Vermelha informa que o extremo assinou contrato por dois anos, mais um de opção.

O jogador de 28 anos passou pelo Benfica em 2021/22, por empréstimo do Marselha, tendo feito 11 jogos e um golo nas águias. Na última época, jogou meio ano no Torino e acabou a época no Maiorca, por empréstimo do clube italiano. Já tinha jogado no Estrela em 2017/18 e no início da época 2018/19.

O Estrela Vermelha é o primeiro adversário do Benfica na Champions: os encarnados visitam Belgrado a 19 de setembro (quinta-feira), às 17h45.

Esta terça-feira, o Estrela anunciou ainda as contratações do médio internacional bósnio Rade Krunic, de 30 anos, (ex-Fenerbahçe) e do avançado internacional congolês Silas Katompa Mvumpa, de 25 anos, este cedido pelo Estugarda por uma época, com opção de compra.