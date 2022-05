O futebolista português Nené é reforço do Jagiellonia Bialystok, da Polónia, num contrato válido por duas temporadas, mais outra de opção, confirmou esta terça-feira o emblema polaco.

Nené, médio açoriano de 26 anos, era um dos jogadores em fim de contrato com o Santa Clara, clube que representou no regresso ao arquipélago, entre 2019 e 2022. Fez um total de 88 jogos e um golo pelo clube.

Com formação inicial no Guadalupe até rumar ao Sporting de Braga, onde fez o escalão de juniores, Nené passou depois pela equipa B do Sporting de Braga durante duas épocas (2014 a 2016) e teve ainda passagens pelo Montalegre em 2017/2018 e pelo Fafe de 2017 a 2019.

Esta é a primeira experiência no estrangeiro para o jogador natural da Graciosa.

No Jagiellonia, Nené vai vestir a camisola com o número oito.