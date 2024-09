Já depois de o Barcelona ter partilhado um pequeno excerto da entrevista que Deco concedeu aos meios oficiais do clube, durante esta madrugada o clube divulgou o conteúdo total da entrevista.

O mercado foi um dos temas abordados, visto que Deco, antigo internacional português, teve essa pasta durante o verão. Um dos jogadores mais falados para o clube catalão foi Nico Williams, jovem extremo do Athletic Bilbao que se destacou no Euro 2024.

Ainda assim, Nico ficou no clube onde estava e o Barcelona optou por trazer outro espanhol nos últimos dias de mercado - Dani Olmo, vindo do Leipzig. Deco explicou as razões por detrás dessa escolha.

«Precisávamos de um extremo de alto nível. Temos o Raphinha, o Ferran, o regresso do Ansu, que esteve muito bem na pré-época mas teve uma lesão no pé, temos o Lamine... Temos jogadores que podem jogar como extremo, como o Fermín ou o Dani Olmo. Era claro para nós que para trazer um jogador tinha de ser de um nível muito elevado», começou por dizer.

«Mas, no final, a contratação de Dani Olmo deu-nos mais opções. Não é que não tenhamos falado com clubes e jogadores, mas acabámos por ter prioridades que foram decisivas para não trazer outro extremo», acrescentou Deco, aludindo à versatilidade de Olmo no terreno.