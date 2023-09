O Nottingham Forest oficializou a contratação de Nuno Tavares, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol.



O internacional sub-21 português muda-se para o histórico clube inglês por empréstimo do Arsenal. Este é o segundo empréstimo consecutivo do lateral-esquerdo que na época passada esteve cedido aos franceses do Marselha: fez 39 jogos e marcou seis golos.



O Nottingham Forest deu conta de que fica com opção de contratar Nuno Tavares em definitivo no final da temporada sem revelar o valor da opção de compra. No entanto, o nosso jornal sabe que a cláusula de compra está fixada nos 12 milhões de euros.