O Boavista oficializou a contratação de Paul-Georges Ntep, internacional camaronês de 29 anos. O ala vem preencher uma das posições que menos opções tinha para oferecer ao treinador João Pedro Sousa. Pelo percurso que tem, Ntep é um reforço de peso para os axadrezados. Assinou por uma época, com mais uma de opção.



Paul-Georges Ntep nasceu na zona de Auxerre, em França. Fez toda a formação no clube e chegou à equipa principal, onde ainda fez 62 jogos oficiais.



Em janeiro de 2014 o Rennes contratou-o e Ntep ficou lá três anos. Foi colega de equipa, por exemplo, do português Afonso Figueiredo. Após 81 jogos e 14 golos, o extremo convenceu o Wolfsburgo a contratá-lo e mudou-se para a Bundesliga.



A partir dessa altura, a carreira não atingiu o nível esperado. Jogou pouco no Wolfsburgo (19 jogos) e foi emprestado ao Saint-Étienne e ao Kayserispor. Na época passada esteve no Guingamp, na segunda divisão francesa.



Paul-Georges Ntep tem a particularidade de ser internacional por França nas camadas jovens (até aos sub21) e ainda fez dois jogos pela seleção principal dos bleus, ambos amigáveis em 2015. Isso permitiu-lhe optar depois pela seleção dos Camarões, país dos seus pais.