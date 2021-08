Aos 16 anos, Nuno Matos já tem contrato profissional com o Sp. Braga. O anúncio foi feito pelos minhotos, que premiaram o defesa central com uma ligação até 2024.



«Sou um defesa central forte no jogo aéreo, sou rápido e tenho boa técnica. Sou bom no passe, quer no passe longo quer no passe curto», resumiu Nuno Matos, em declarações aos meios oficiais do Sp. Braga.



Nuno é natural de Braga, começou a jogar no ADC Aveleda, esteve um ano no Palmeiras e está ligado ao Sp. Braga desde 2018. Já foi chamado aos trabalhos das seleções jovens da FPF, mas ainda aguarda a primeira internacionalização.