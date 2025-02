O lateral-esquerdo português Nuno Mendes vai renovar contrato com o Paris Saint-Germain até 2030, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O internacional português de 22 anos, que tem contrato com o PSG até 2026, tem a renovação por mais quatro épocas praticamente fechada. Passa a ser o terceiro atleta mais bem pago do plantel, o mais bem pago entre os portugueses, sem cláusula de rescisão. A confirmação pode mesmo surgir nas próximas horas, em dia de jogo com o Mónaco.

Com grande parte da formação feita no Sporting, onde subiu a sénior, Nuno Mendes cumpre a quarta época no PSG. Em 2024/25, leva 24 jogos, dois golos e três assistências.

Ao serviço do PSG, Nuno Mendes já conquistou três ligas francesas, uma Taça de França e duas Supertaças de França.

O PSG recebe o Mónaco, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, a partir das 20h05 desta sexta-feira, em jogo da 21.ª jornada da liga francesa.

