Odysseas Vlachodimos recebeu uma oferta oficial para se transferir para o Lille e o Benfica já tem em seu poder a proposta, sabe o Maisfutebol. Os valores, garantem-nos fontes próximas ao processo, aproximam-se daquilo que as águias consideram satisfatório. Mas o negócio está emperrado.



Porquê? Porque Jorge Jesus recusa aceitar a saída do guarda-redes e disso já fez saber a direção agora liderada por Rui Costa. O treinador está muito satisfeito com o trabalho do internacional grego nas primeiras semanas da nova época e mudou de ideias em relação ao dono da baliza do Benfica.



Helton Leite foi expulso na final da Taça de Portugal e não pode ser utilizado na jornada inaugural do campeonato, em Moreira de Cónegos. Esse jogo aparece a meio da decisiva eliminatória contra o Spartak Moscovo e Jesus já decidiu que será Vlachodimos a começar como titular em Moscovo.



A situação pode mudar até ao final do mercado de transferências, naturalmente, até porque o Lille será persuasivo. O campeão francês vendeu Mike Maignan ao AC Milan e tem nesta altura apenas Léo Jardim (ex-Boavista) e o grego Orestis Karnezis.



Vlachodimos reconquistou a confiança de Jorge Jesus. A oferta do Lille, oficial, está a esbarrar nas ideias do treinador do Benfica.