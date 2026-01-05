O Celtic anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador Wilfried Nancy, que no último fim de semana perdeu o dérbi de Old Firm em casa, com dois golos do português Chermiti.

A formação «católica» de Glasgow segue em segundo lugar do campeonato escocês, a seis pontos do líder Hearts, e a direção do clube decidiu avançar de imediato para o despedimento do treinador francês.

«O Celtic Football Club anuncia que decidiu rescindir o contrato do treinador Wilfried Nancy, com efeitos imediatos. O clube agradece a Wilfried pelos seus esforços e deseja a ele e à sua família tudo de bom para o futuro», pode ler-se no comunicado.

«Os assistentes de Wilfried, Kwame Ampadu, Jules Gueguen e Maxime Chalier, também deixarão o clube e levam consigo os nossos melhores votos. O clube também confirma que Paul Tisdale deixou o cargo de diretor de operações futebolísticas. Agradecemos a Paul pela contribuição que deu nessa função.»

Wilfried Nancy tinha até ao início desta temporada desenvolvido toda a carreira na América do Norte, primeiro em clubes canadianos e posteriormente nos Estados Unidos. O Celtic, onde alinham os portugueses Paulo Bernardo e Jota, era a primeira experiência no futebol europeu.

