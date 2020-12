O FC Porto tem até ao final da semana para resgatar Oleg Reabciuk, sabe o Maisfutebol.



O Paços de Ferreira recebeu uma proposta do Olympiakos para a venda do internacional moldavo. No entanto, os dragões têm direito de preferência sobre o lateral-esquerdo de 22 anos e podem cobrir a proposta e desviá-lo.



Mas vamos por partes. O campeão helénico fez uma primeira proposta junto do emblema pacense e reformulou-a depois do Natal. O clube azul e branco foi notificado pelo Paços de Ferreira duas vezes, visto que tem 50 por cento do passe de Oleg além do direito de preferência.



Como o passe está dividido em partes iguais, o FC Porto teria de desembolsar pouco mais de um milhão de euros, ou seja, metade do valor que a equipa de Pedro Martins oferece.



A empresa D20 Sports, do ex-internacional português Deco, tem direito de exclusividade no negócio e está a mediar as conversas entre as partes.



Oleg chegou ao FC Porto em 2016 oriundo do Belenenses e completou todas as etapas da formação, sem nunca se ter estreado pela equipa principal. Em 2019, o moldavo mudou-se para a Capital do Móvel onde se assumiu como titular desde então, tendo disputado 44 jogos.



O jogador de 22 anos é a alternativa do Olympiakos para render Rúben Vinagre, que pode deixar Atenas e mudar-se para Braga.