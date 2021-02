O Famalicão oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Pepê Rodrigues.



Numa nota divulgada no site oficial, os famalicenses referem apenas que o médio chega do Olympiakos e «comprometeu-se com o clube até final da temporada», sem revelarem a modalidade do negócio.



Formado no Benfica e com passagens por Estoril e Vitória, o médio de 23 anos volta a Portugal depois de seis meses no Olympiakos, clube pelo qual alinhou em 13 ocasiões.