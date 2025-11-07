O Olympiakos renovou contrato com o lateral-direito português Costinha. A confirmação foi feita pelo clube grego, na manhã desta sexta-feira.

Costinha, de 25 anos, cumpre a segunda época no Olympiakos – foi contratado ao Rio Ave – e tinha contrato até 2028. O clube não detalhou sobre o novo vínculo, mas a imprensa helénica adianta que é por mais um ano, até 2029.

Em 2024/25, Costinha, internacional jovem por Portugal, fez 39 jogos pelo Olympiakos, ajudando às conquistas da liga e da Taça da Grécia. Em 2025/26, tem 13 jogos disputados.

