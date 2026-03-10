Pouco menos de um mês depois de ter conquistado a Taça de Omã, André Jasmins deixa o comando técnico do Al Nahda devido a uma urgência familiar, explicou o clube nas redes sociais.

A equipa técnica liderada pelo madeirense contava com outro português, Pedro Miranda, que desempenhava a função de treinador-adjunto.

Entretanto, o Al Nahda anunciou a contratação do argelino Mahdi Laamani para assumir o comando da equipa.

