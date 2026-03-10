Mercado
Há 44 min
OFICIAL: André Jasmins deixa Al Nahda por motivos pessoais
Clube de Omã elegeu Mahdi Laamani como sucessor do treinador português
Pouco menos de um mês depois de ter conquistado a Taça de Omã, André Jasmins deixa o comando técnico do Al Nahda devido a uma urgência familiar, explicou o clube nas redes sociais.
A equipa técnica liderada pelo madeirense contava com outro português, Pedro Miranda, que desempenhava a função de treinador-adjunto.
مجلس إدارة نادي النهضة يقبل إعتذار مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرتغالي اندريه دي أوليفيرا عن مواصلة الإستمرار مع الفريق خلال الفترة القادمة،لظروف عائلية طارئة.— نادي النهضة العماني (@fcalnahda) March 9, 2026
مقدمين له كل الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الماضية.#النهضة pic.twitter.com/W4MmeTIw2A
Entretanto, o Al Nahda anunciou a contratação do argelino Mahdi Laamani para assumir o comando da equipa.
