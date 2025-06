O futebolista ucraniano Orest Lebedenko é reforço do Vitória de Guimarães, tendo assinado contrato por três épocas, até 2028, confirmou o clube minhoto, ao início da tarde desta segunda-feira.

«Orest Zinoviyovych Lebedenko vai integrar o grupo de trabalho da equipa A do Vitória Sport Clube na época 2025/2026. O lateral-esquerdo de 26 anos assinou um contrato válido por três épocas desportivas, válido até 2028», refere o Vitória, em comunicado.

Lebedenko chega a Guimarães depois de duas épocas no Vizela, uma na II Liga e outra na Liga, tendo feito um total de 58 jogos, cinco golos e oito assistências pelos vizelenses em dois anos.

Antes do Vizela, o internacional jovem pela Ucrânia jogou, no seu país, pelo Karpaty e pelo Olimpik Donetsk. Jogou ainda em Espanha, no Lugo e no Deportivo.

Lebedenko junta-se esta terça-feira ao grupo de trabalho orientado pelo treinador Luís Pinto, no arranque dos trabalhos de pré-época.

