O Pachuca anunciou a contratação de Juan Iturbe.



O extremo de 26 anos permanece assim no México depois de ter estado perto de assinar pelo Génova. O Pachuca não divulgou a duração do vínculo do internacional paraguaio.



Iturbe, lembre-se, passou pelo FC Porto entre 2011 e 2014, acabando por jogar ainda na Roma, no Bournemouth, no Torino, no Tijuana e no Pumas.