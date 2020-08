O futebolista português João Amaral vai representar o Paços de Ferreira na época 2020/2021, por empréstimo do Lech Poznan.

O clube polaco confirmou, na terça-feira, novo acordo de cedência do jogador de 28 anos, que já tinha sido emprestado aos castores desde janeiro último, até final da temporada 2019/2020.

Em comunicado, o Lech informou que «chegou a acordo» com o Paços «na terça-feira» para o empréstimo de um ano.

Amaral foi peça fundamental de Pepa para a permanência na I Liga, com 20 jogos e um golo.

Formado no Vilanovense e no Candal, Amaral jogou, como sénior, no Candal, Padroense, Mirandela, Pedras Rubras, AD Oliveirense e Vitória de Setúbal.