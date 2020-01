Marcelo está regresso a Portugal para defender as cores do Paços de Ferreira, tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno.



Em comunicado, os castores não revelam a duração do vínculo com o brasileiro de 30 anos. Além de ter jogado no Chicago Fire, clube com o qual rescindiu, o defesa central passou por clubes como GD Ribeirão, Rio Ave, Leixões e Sporting.



Tudo sobre o mercado de transferências



Marcelo é o quarto reforço recebido por Pepa neste mercado depois de depois de Stephen Eustáquio, Adriano Castanheira e João Amaral.

✍️ Defesa pacense reforçada. Marcelo chega ao FC Paços de Ferreira!



Bem-vindo à Capital do Móvel! 🔰



Sabe mais ➡️ https://t.co/BvpzZ6XExf#DefendeOAmarelo pic.twitter.com/E5RNYXO1pA — FC Paços de Ferreira (@fcpf) January 16, 2020