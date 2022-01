É oficial: Nico Gaitán é reforço do Paços de Ferreira.



Depois de ter divulgado um vídeo a dar a entender a chegada do internacional argentino, os castores oficializaram mesmo o negócio, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O extremo de 33 anos volta assim a Portugal como jogador livre após ter terminado contrato com o Peñarol.



Refira-se que o regresso de Gaitán ao futebol português lhe permite reencontrar César Peixoto, jogador com quem jogou na primeira temporada no Benfica, sob o comando de Jorge Jesus, e que agora treina a equipa pacense.