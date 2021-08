Depois da lesão de Jordi, o Paços de Ferreira contratou, por fim, um guarda-redes. Trata-se de Igor Vekic, esloveno de 23 anos.



Segundo informam os castores, o guardião chega à Capital do Móvel por empréstimo do NK Bravo. O acordo prevê uma opção de compra, acrescenta ainda o clube pacense na nota divulgada no site oficial.



Vekic, internacional sub-21 esloveno, vai disputar um lugar na baliza do Paços de Ferreira com André Ferreira, Menezes e José Oliveira.