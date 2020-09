O Paços de Ferreira está muito perto de garantir a contratação de Stephen Eustáquio.



Segundo foi possível saber, o internacional sub-21 português vai regressar à Mata Real cedido pelo Cruz Azul, à semelhança do que aconteceu na segunda metade da época passada. Os castores ficam com a possibilidade de adquirir o médio de 23 anos em definitivo no final da temporada.



Lembre-se que Eustáquio foi um dos jogadores mais utilizados por Pepa desde que chegou, tendo disputado 17 encontros pelos pacenses em 2019/20.



Depois de Fernando Fonseca, este é o segundo negócio praticamente fechado pelo Paços de Ferreira esta segunda-feira.