Mais de dois meses após o fim da época 2022/23, Nico Gaitán despediu-se do Paços de Ferreira através de uma mensagem nas redes sociais.



«Como dá para ver não sou muito activo nas redes sociais. Mas não queria deixar passar mais tempo para agradecer ao Paços de Ferreira e todas as pessoas com quem trabalhei este tempo e desejar o melhor para esta nova época. Muito obrigado», escreveu o internacional argentino.



O criativo, de 35 anos, esteve época e meia ligado aos castores e marcou cinco golos em 35 partidas. Atualmente está sem clube.