Stephen Eustáquio interessa ao FC Porto, mas vai continuar no Paços de Ferreira pelo menos até final da presente temporada.



Os pacenses acionaram a compra do médio junto do Cruz Azul, porém, segundo apurou o Maisfutebol, garantiram apenas 50 por cento dos direitos económicos. O remanescente do passe do internacional sub-21 pertence aos Desportivo de Chaves, clube que o vendeu aos mexicanos em 2018/19.



Os desempenhos do jogador de 24 anos despertaram o interesse dos dragões que ainda assim, não conseguiram contornar o direito de preferência do Paços.



Eustáquio, internacional AA pelo Canadá, chegou à Mata Real há um ano por empréstimo do Cruz Azul e disputou 35 jogos.